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    Ordu'da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı

    Eşinden ayrıldıktan 5 ay sonra evine giderek yanıcı madde ile eşini yakan eski kocanın, akıl sağlığı raporuna göre ceza sorumluluğunun tam olduğu belirlendi.
    • 13.10.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 13:29
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    Ordu'da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı

    Ordu'da 12 Ocak'ta, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti.

    7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi.

    Eşini yanıcı maddeyle ateşe verdi

    Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

    Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi.

    Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #1

    Yakalanıp tutuklandı

    Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

    Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4'üncü duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

    Ordu'da cani adam eski eşini yaktı VİDEO

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #2

    Akıl sağlığı yerinde raporu çıktı

    DHA'nın haberine göre mağdur Elvan Sözkesen duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

    Mahkeme heyeti, önceki duruşmada Sanık Erkan Emiroğlu için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili raporun geldiğini duyurdu. Heyet, raporda Emiroğlu'nun akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiğini açıkladı.

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #3

    "Böyle olmasını istemezdim"

    Duruşmada kendisine söz hakkı verilen Erkan Emiroğlu, önceki duruşmalarda verdiği ifadeleri kabul ederek, "Olay için üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Kasıtlı olarak bir şey düşünmedim." derken, baba Tahsin Emiroğlu ise "Elvan Sözkesen bizi kurtlar sofrasına düşürdü. Oğluma cinnet geçirtti. Böyle oldu." diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, Elvan Sözkesen için istenen kati raporun hazırlanamaması nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #4

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #5

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #6

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    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #8

    Ordu da eski eşini yakan caninin akıl sağlığı yerinde çıktı #9


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