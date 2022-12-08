Petrol
77.51
0.44%
Euro
19.5869
-0.01%
Dolar
18.6455
0.07%
Altın
1.069
-0.16%
Borsa
4779
-0.99%
Bitcoin
318.192
0.03%
BTXN Coin
5.11
-0.58%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Ordu'da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi

    Eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında, savcı 20 yıla kadar hapis cezası istedi.
    • 08.12.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi

    Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti.

    7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

    Jel döküp ateşe verdi

    Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi.

    Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #1

    Mağdur kadın hastaneye kaldırıldı

    Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Saldırgan tutuklandı

    Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

    Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 5'inci duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mağdur Elvan Sözkesen  duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #2

    Savcı mütalaa verdi

    Mahkemede savcı, ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Erkan Emiroğlu hakkında eski eşi Elvan Sözkesen'e karşı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçu nedeniyle TCK'nın 82/1 A, B ve D maddelerinden 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

    Savcı, aynı olayda oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba Tahsin Emiroğlu'nun ise beraatini istedi.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #3

    "Böyle bir olayı planlamadım"

    Duruşmada, ek savunma hakkı verilen sanık Erkan Emiroğlu, eski eşine karşı kasıtlı olarak bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Daha önceki ifadelerimde dediğim gibi ben kasıtlı bir şey yapmadım. Mütealaayı kabul etmiyorum. Böyle bir olayı planlamadım. Tesadüf mü nedir ben anlamadım. Tasarlayarak canavarca hisle ben böyle bir şey yapmadım." dedi.

    "Hala eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum"

    Baba Tahsin Emiroğlu ise, eski gelinine hala yardımcı olduğunu belirterek, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben aynı kendi çocuklarıma baktığım gibi hala daha eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum." diye konuştu.

    DHA'nın heyetine göre mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #4

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #5

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #6

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #7

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #8

    Ordu da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi #9


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Ambulans için yağmur altında saatlerce bekletildi
    Dünya

    Ambulans için yağmur altında saatlerce bekletildi

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları ve başvuru yöntemi!
    Gündem

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte başvuru şartları ve başvuru yöntemi!

    Görüş Bildir