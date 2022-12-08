Ordu'da eski eşini yakan sanığa 20 yıl hapis istemi

Eski eşi Elvan Sözkesen'in üzerine yanıcı madde döküp yaktığı suçlamasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında, savcı 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde Erkan Emiroğlu, 10 yıllık evliliğinin ardından geçen yıl boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için evine gitti.

7'nci kata çıkan Emiroğlu, kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi. Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp evine dönen Sözkesen, dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

Jel döküp ateşe verdi

Taraflar arasındaki tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli, Sözkesen'in üzerine döküp ateşe verdi.

Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti. Alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Mağdur kadın hastaneye kaldırıldı

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırgan tutuklandı

Olay sonrası kaçan Emiroğlu, polis tarafından yakalandı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu hakkında, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 5'inci duruşmasına sanık Emiroğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mağdur Elvan Sözkesen duruşmaya katılmazken, tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaa verdi

Mahkemede savcı, ifadelerin ardından davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Erkan Emiroğlu hakkında eski eşi Elvan Sözkesen'e karşı 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı öldürmeye teşebbüs' suçu nedeniyle TCK'nın 82/1 A, B ve D maddelerinden 13 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, aynı olayda oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan baba Tahsin Emiroğlu'nun ise beraatini istedi.

"Böyle bir olayı planlamadım"

Duruşmada, ek savunma hakkı verilen sanık Erkan Emiroğlu, eski eşine karşı kasıtlı olarak bir eylemde bulunmadığını ileri sürerek, "Daha önceki ifadelerimde dediğim gibi ben kasıtlı bir şey yapmadım. Mütealaayı kabul etmiyorum. Böyle bir olayı planlamadım. Tesadüf mü nedir ben anlamadım. Tasarlayarak canavarca hisle ben böyle bir şey yapmadım." dedi.

"Hala eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum"

Baba Tahsin Emiroğlu ise, eski gelinine hala yardımcı olduğunu belirterek, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Ben aynı kendi çocuklarıma baktığım gibi hala daha eski gelinim ve torunlarıma bakıyorum." diye konuştu.

DHA'nın heyetine göre mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.