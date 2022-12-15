Ordu'da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis

Eski eşini üzerine yanıcı madde dökerek yakan zanlıya 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 19 yıl hapis cezası verildi.

Ordu'da yaşayan Erkan Emiroğlu, 2021'de boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için 12 Ocak 2022’de Fatsa'nın Dolunay Mahallesi'ndeki siteye gitti.

7'nci kata çıkan Emiroğlu (38), kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi.

Jeli döküp, ateşe verdi

Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp, evine dönen Sözkesen (38), dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

Çıkan tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli Sözkesen'in üzerine döküp, ateşe verdi.

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Komşuları çığlıklarını duydu

Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti.

Alevleri söndüren komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözü dönmüş cani tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan Erkan Emiroğlu ise tutuklandı.

Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elvan Sözkesen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba hakkında da dava açıldı

Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu'na Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İndirimsiz 19 yıl hapis cezası

Davanın 6'ncı duruşmasına tutuklu sanık Erkan Emiroğlu, SEGBİS ile katıldı.

Elvan Sözkesen, tutuksuz sanık Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ordu Barosu avukatları da salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu hakkında, eski eşi Elvan Sözkesen'e yönelik üzerine atılı suçlamaları sabit bularak, indirim uygulanmaksızın 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

DHA’nın haberine göre oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu ise beraat etti.