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    Ordu'da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis

    Eski eşini üzerine yanıcı madde dökerek yakan zanlıya 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 19 yıl hapis cezası verildi.
    • 15.12.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 17:44
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    Ordu'da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis

    Ordu'da yaşayan Erkan Emiroğlu, 2021'de boşandığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen ile konuşmak için 12 Ocak 2022’de Fatsa'nın Dolunay Mahallesi'ndeki siteye gitti.

    7'nci kata çıkan Emiroğlu (38), kapı açılmayınca Sözkesen'i bekledi.

    Jeli döküp, ateşe verdi

    Eski kayınpederinin getirdiği erzakı aşağıdan alıp, evine dönen Sözkesen (38), dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı.

    Çıkan tartışmada Erkan Emiroğlu, yanıcı madde olan jeli Sözkesen'in üzerine döküp, ateşe verdi.

    Ordu'da cani adam eski eşini yaktı (ARŞİV) VİDEO

    Komşuları çığlıklarını duydu

    Alevler içinde kalan Sözkesen'e, çığlıklarını duyan komşuları yardım etti.

    Alevleri söndüren komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis #1

    Gözü dönmüş cani tutuklandı

    Polis ekiplerince yakalanan Erkan Emiroğlu ise tutuklandı.

    Oğluna yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tahsin Emiroğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Elvan Sözkesen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis #2

    Baba hakkında da dava açıldı

    Erkan Emiroğlu hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', oğluna yardım ettiği öne sürülen Tahsin Emiroğlu hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

    Erkan Emiroğlu ile Tahsin Emiroğlu'na Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Ordu da eski eşini yakan sanığa indirimsiz 19 yıl hapis #3

    İndirimsiz 19 yıl hapis cezası

    Davanın 6'ncı duruşmasına tutuklu sanık Erkan Emiroğlu, SEGBİS ile katıldı.

    Elvan Sözkesen, tutuksuz sanık Tahsin Emiroğlu, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ordu Barosu avukatları da salonda hazır bulundu.

    Mahkeme heyeti, Erkan Emiroğlu hakkında, eski eşi Elvan Sözkesen'e yönelik üzerine atılı suçlamaları sabit bularak, indirim uygulanmaksızın 'boşandığı eşe karşı canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası verdi.

    DHA’nın haberine göre oğluna yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Tahsin Emiroğlu ise beraat etti.

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