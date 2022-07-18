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    Ordu'da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti

    Perşembe ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle 4 ev zarar gördü. Evine gitmek isteyen vatandaş köprünün yıkıldığını görünce sel suları ile şiddetini artıran dereden karşıya geçti.
    • 18.07.2022 - 18:18
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 18:20
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    Ordu'da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti

    Ordu'da gece saatleri başlayan şiddetli yağış sonucunda heyelan yaşandı.

    Yaşanan olayın ardından Perşembe ilçesinde 4 ev hasar alırken mahalle girişinde bulunan köprü yıkıldı.

    Birçok mahalleye giden yol ulaşıma kapatılırken, evine gitmek isteyen bölge sakini Mehmet Dursun, yıkılan köprüyü görünce şaşırdı.

    "Köyün ulaşımı tamamen kapalı"

    Çizmelerini çıkartıp heyelanlı alandan karşıya geçen Dursun, “Eve bir şekilde gitmeye çalışacağım. Bu Allah’ın vermiş olduğu bir afet. Ben şu an burayı gördüm, başka noktalarda da hasar varmış. Durum bu şekilde, köyün ulaşımı tamamen kapalı. İnşallah bu sorunlar hızlı bir şekilde çözülür. Biz de fındık hasat sezonu öncesi rahata kavuşuruz” dedi.

    Ordu'da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti VİDEO

    Ordu da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti #1

    Canı pahasına dereden geçti

    İHA'nın haberine göre; Evine gitmek için farklı bir yolu olmadığını ifade eden Dursun, sel suları ile şiddetini artıran dereden karşıya geçti.

    Ordu da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti #2

    Ordu da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti #3

    Ordu da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti #4


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