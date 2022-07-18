Perşembe ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle 4 ev zarar gördü. Evine gitmek isteyen vatandaş köprünün yıkıldığını görünce sel suları ile şiddetini artıran dereden karşıya geçti.

Ordu'da gece saatleri başlayan şiddetli yağış sonucunda heyelan yaşandı.

Yaşanan olayın ardından Perşembe ilçesinde 4 ev hasar alırken mahalle girişinde bulunan köprü yıkıldı.

Birçok mahalleye giden yol ulaşıma kapatılırken, evine gitmek isteyen bölge sakini Mehmet Dursun, yıkılan köprüyü görünce şaşırdı.

"Köyün ulaşımı tamamen kapalı"

Çizmelerini çıkartıp heyelanlı alandan karşıya geçen Dursun, “Eve bir şekilde gitmeye çalışacağım. Bu Allah’ın vermiş olduğu bir afet. Ben şu an burayı gördüm, başka noktalarda da hasar varmış. Durum bu şekilde, köyün ulaşımı tamamen kapalı. İnşallah bu sorunlar hızlı bir şekilde çözülür. Biz de fındık hasat sezonu öncesi rahata kavuşuruz” dedi.

Ordu'da evine gitmek isteyen vatandaş dereden karşıya geçti VİDEO

Canı pahasına dereden geçti

İHA'nın haberine göre; Evine gitmek için farklı bir yolu olmadığını ifade eden Dursun, sel suları ile şiddetini artıran dereden karşıya geçti.