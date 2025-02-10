Ordu'da evinin önünde kar banyosu

DHA

Ordu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Ordu'da ise ilginç bir an yaşandı.

Altınordu ilçesi Örencik Mahallesi’nde yaşayan Şinasi Duman, her yıl geleneksel hale getirdiği "kar banyosunu" bu yıl da yaptı.

"HER KAR YAĞDIĞINDA BUNU YAPIYORUM"

40 santimi bulan kar kalınlığını fırsat bilen Duman, evinin önünde, yarı çıplak karın içine girdi. Soğuğa aldırmayan Duman, “Her yıl kar yağdığında bunu yapıyorum. Kendimi daha dinç ve enerjik hissediyorum” dedi.