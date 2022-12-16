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    Ordu'da feci kaza: Bir kişinin bacağı koptu

    Fatsa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişinin olay yerinde bacağı koparken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 16.12.2022 - 19:57
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 20:25
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    Ordu'da feci kaza: Bir kişinin bacağı koptu

    Ordu'da Fatsa - Kumru yolunda bir kaza olayı meydana geldi.

    Vedat B. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    Bir kişinin olay yerinde bacağı koptu

    Kaza sonrası bölgede adeta can pazarı yaşanırken, motosiklet üzerinde bulunan Serkan U.’nun olay yerinde bacağı koptu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

    2 yaralı hasteneye kaldırıldı

    Yaralı motosiklet sürücüsü Vedat B. ve Serkan U., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre; ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Ordu da feci kaza: Bir kişinin bacağı koptu #1

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