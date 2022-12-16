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- Ordu'da feci kaza: Bir kişinin bacağı koptu
Ordu'da feci kaza: Bir kişinin bacağı koptu
Fatsa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişinin olay yerinde bacağı koparken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
- 16.12.2022 - 19:57
- Güncelleme : 16.12.2022 - 20:25
Ordu'da Fatsa - Kumru yolunda bir kaza olayı meydana geldi.
Vedat B. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen 52 ACA 611 plakalı Bayram G. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Bir kişinin olay yerinde bacağı koptu
Kaza sonrası bölgede adeta can pazarı yaşanırken, motosiklet üzerinde bulunan Serkan U.’nun olay yerinde bacağı koptu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.
2 yaralı hasteneye kaldırıldı
Yaralı motosiklet sürücüsü Vedat B. ve Serkan U., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İHA'nın haberine göre; ekipler, kaza ile ilgili inceleme başlattı.