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Ordu'da fındık meselesi yüzünden kavga: Eski muhtar bıçakla yaralandı

Ordu'da fındık meselesi yüzünden kavga: Eski muhtar bıçakla yaralandı Ünye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada eski muhtar bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.