Ordu'da hastane yolunda kaza: Çift kurtarılamadı Fatsa ilçesindeki otomobil sürücüsü eşini hastaneye götürürken kaza yaptı. Kaza sonucunda çift hayatını kaybetti.

DHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evde rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıkan Sani Erkek’in kontrolünü kaybettiği 34 HB 5276 plakalı hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı.

Çift kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sani Erkek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Erkek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.