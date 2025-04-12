Ordu'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

AA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan meydana geldi..

Yaşanan son gelişmede heyelan sonucu kapanan yolun ulaşıma açıldığı bildirildi.

YOĞUN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından kar sularının neden olduğu heyelanlara yönelik yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak'ta karın hızlı şekilde erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan küçük çaplı kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

YENİDEN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından yol, kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.