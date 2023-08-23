Ordu'da kamyonete çarpan otomobil sürücüsü kurtarılamadı

DHA
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaza meydana geldi.
Fatsa-Kumru kara yolunda yaşanan kazada, Emirhan Uşum yönetimindeki 52 AEA 558 plakalı otomobil, ara yoldan çıkan Yaşar A.'nın (46) kullandığı 41 H 7795 plakalı kamyonete yandan çarptı.
Savrulan kamyonet, yol kenarındaki bahçeye savruldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü kurtarılamadı
Ağır yaralanan Emirhan Uşum, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan Yaşar A. ise tedavi altına alındı.