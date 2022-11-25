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- Ordu’da kar maskeli saldırganın tabancayla vurduğu fırıncı öldü
Ordu’da kar maskeli saldırganın tabancayla vurduğu fırıncı öldü
46 yaşındaki fırıncı, işten çıkıp evine giderken, kar maskeli kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
- 25.11.2022 - 11:03
Ordu’nun Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi Menekşe Sokak'taki fırında çalışan 2 çocuk babası Orhan Çelik (46), dün akşam işten çıkıp evine giderken maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Çelik, yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.
Sokak ortasında öldürdü
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Orhan Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis saldırganın peşinde
Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.