Ordu'da kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüse başka bir minibüs çarptı: 15 yaralı
DHA

Ordu'da sabah erken saatlerde meydana geldi.

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Cumhur İnanlı yönetimindeki minibüs, tali yoldan ana yola çıktığı sırada arızalandı.

Ardından yol ortasında durdu.

15 işçi yaralandı

Bu sırada yine işçilerini taşıyan farklı bir minibüs, araca yandan çarptı.

Kazada iki minibüsteki 15 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.