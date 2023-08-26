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Ordu'da kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüse başka bir minibüs çarptı: 15 yaralı Abone Olun

Ordu'da kaza! Fındık işçilerini taşıyan minibüse başka bir minibüs çarptı: 15 yaralı Kentte fındık işçilerini taşıyan minibüs, seyir halinde olduğu sırada aniden arızalanınca yol ortasında durdu. Bu sırada yine fındık işçilerini taşıyan diğer araç minibüse çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

DHA Ordu'da sabah erken saatlerde kaza meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Cumhur İnanlı yönetimindeki minibüs, tali yoldan ana yola çıktığı sırada arızalandı. Ardından yol ortasında durdu. 15 işçi yaralandı Bu sırada yine fındık işçilerini taşıyan farklı bir minibüs, araca yandan çarptı. Kazada iki minibüsteki 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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