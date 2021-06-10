Ordu'da kaza sonrası kavga çıktı: 1 gözaltı

İki cipin çarpıştığı kazada 1’i çocuk, 2 kişi yaralanırken, kaza sonrası ciplerden birindeki kişiler arasında arbede çıktı. Polise direnen 1 kişi gözaltına alındı.

Dün saat 20.00 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Bucak Mahallesi Şahincili Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Tayfun Yeşilyurt yönetimindeki 52 AAZ 266 plakalı ciple 43 yaşındaki Nedim Yalçın yönetimindeki 52 GS 829 plakalı cip çarpıştı.

Kazada Nedim Yalçın ile araçta bulunan 10 yaşındaki Berk Yalçın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKINLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Kaza yapan taraflardan Tayfun Yeşilyurt’un yakınları arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Güçlükle yatıştırılan gruptan, ismi öğrenilemeyen bir kişi, polise mukavemetten gözaltına alındı.

Ordu'da kaza sonrası kavga çıktı VİDEO

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Polis otosunun bagaj kısmına bindirilen şüpheli, kapının kapatılmamasını istedi. Polislere tehditler savuran, dakikalarca kapıya tekme ve yumruk atıp direnen şüpheli, karakola götürüldü.

































