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    Ordu'da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi

    Ordu’nun Ünye ilçesinde seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca yoldan çıkarak iş yerinin bahçesine girdi.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 20:48
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 20:50
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    Ordu'da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi

    Ordu'nun Ünye ilçesinde Atatürk Mahallesi devlet sahil yolu üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi yönünde ilerleyen Mustafa G. idaresindeki 52 ET 343 plakalı otomobilin önüne plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil tali yoldan çıktı.

    BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

    Bu sırada yoldan çıkan diğer otomobile çarpmamak için direksiyonu aniden kıran Mustafa G. aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine girdi.

    Ordu'da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi VİDEO

    ARAÇ VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

    Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ordu da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi #1

    Ordu da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi #2

    Ordu da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi #3

    Ordu da kaza yapmamak için direksiyonu kırınca bahçeye girdi #4

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