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- Ordu'da kırmızı ışıkta geçen tır yayaya çarptı: 1 ölü
Ordu'da kırmızı ışıkta geçen tır yayaya çarptı: 1 ölü
Ordu'da araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Cemil Dursun ile Hatice Engin'e, kırmızı ışıkta durmayan bir tır çarptı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
- 03.12.2022 - 17:17
Öğle saatlerinde Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, kırmızı ışıkta bekleyen Tahir Dere, yönetimindeki 54 AG 996 plakalı tır ile yeşil ışık yanınca ilerledi.
Bu sırada tır, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cemile Dursun ile Hatice Engin’e çarptı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Cemile Dursun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltında
DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Hatice Engin ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Tahir Dere, gözaltına alınırken, polis de soruşturma başlattı.