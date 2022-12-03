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Ordu'da kırmızı ışıkta geçen tır yayaya çarptı: 1 ölü

Ordu'da kırmızı ışıkta geçen tır yayaya çarptı: 1 ölü

Ordu'da araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidinden geçmeye çalışan Cemil Dursun ile Hatice Engin'e, kırmızı ışıkta durmayan bir tır çarptı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.