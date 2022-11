Ordu'da köpek saldırısında hayatını kaybeden şahsın yakınlarından çağrı

Sokak köpeğinden kaçmaya çalışırken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybeden işçinin yakınları, başıboş köpeklere karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Başıboş sokak köpeklerinin dehşetine her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Onlarca canı alan sokak köpekleri, birçok kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Bir yeni olay da Ordu'da yaşandı.

Sokak köpeğinden kaçarken araba çarptı

Kentte temizlik işçisi olarak görev yapan Metin Tirkil'e, yol kenarında çöp temizliği yaptığı sırada 2 köpeğin saldırısından kaçarken Ulubey'den Altınordu istikametine gitmekte olan araç çarptı.

Ağır yaralanan temizlik işçisi, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Köpeklerin saldırması üzerine kendisini yola attı"

Bölgede bulunan köpeklerin, babasına saldırması üzerine kazanın gerçekleştiğini öğrendiklerini söyleyen Metin Tirkil’in oğlu Anıl Tirkil, "Babam çalışma esnasında bulunduğu bölgedeki köpeklerin saldırması üzerine kendisini yola attı, orada kendisine araba çarpınca da hayatını kaybetti." dedi.

"Köpeklerin orada başıboş olmaması gerekirdi"

Süreci yakından takip edeceklerini belirten Anıl Tirkil, "Bu süreci takip edeceğim, peşini bırakmayacağım. Hukuki olarak hakkımızı arayacağım. Köpeklerin orada başıboş olmaması gerekirdi." dedi.

"Buna benzer olaylar görüyoruz"

Metin Tirkil’in ağabeyi Recep Tirkil de yurdun her yerinden bu tarz olayların haberlerini aldıklarını ifade ederek fabrika benzeri yerlerde başıboş hayvanların bulundurulmasına tepkili olduklarını aktararak, "Tepkimiz çok büyük. Her gün yurdun her tarafından buna benzer olaylar görüyoruz. Gereken önlemler alınmalı. Köpeklerinin başıboş olup olmadığını bilmiyoruz öyleyse daha da kötü. Süreci biz de takip edeceğiz gözaltı kararları var üzüntümüz sonsuz." dedi.

2 gözaltı kararı

Öte yandan cumhuriyet savcılığının talimatıyla olayla ilgisi olduğu düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.

Araç sürücüsü A.K.’nin, ifadesinin bizzat Cumhuriyet Savcısı alınmasının ardından gözaltı/serbest kararının verileceği belirtildi.

