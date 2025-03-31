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İHA

Başıboş sokak köpeklerinin neden olduğu mağduriyetleri önlemek amacıyla çıkarılan düzenleme, bazı belediyelerin gereklilikleri uygulamaması nedeniyle etkisiz kalıyor.

Toplanmayan sokak köpekleri, vatandaşların canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Bunun en acı örneklerinden biri, Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşandı.

KÖPEKLERDEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü Enes A., sokak köpeklerinin araç trafiğine kapalı caddede peşine düşmesi sonucu hızlandığı yolda, yaya Ercan Uzunlar'a (61) çarptı.

Ağır yaralanan Uzunlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Uzunlar, 9 gün boyunca tutulduğu yoğun bakım servisinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar'ın kardeşi olan Ercan Uzunlar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazada hafif şekilde yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öte yandan sahipsiz sokak köpeklerinin kovalaması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.