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    Ordu'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı

    Fındık toplamak için servisle yola çıkan 14 işçi, gerçekleşen kaza sonucu yaralandı. Servis ve otomobil şoförünün de etkilendiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 08.08.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 09:33
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    Ordu'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık hasadı yapmak için 14 vatandaş ayarlanan minibüsle yola çıktı.

    İşçileri taşıyan Ahmet Taş idaresindeki servis, karşı istikametten gelen Sedat Koyun yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    İki şoför ve işçiler yaralandı

    Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken otomobil ise refüje çıkarak durdu.

    Olayın ardından iki araçtaki şoför ve servisteki 14 vatandaş yaralandı.

    Ordu da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı #1

    Hastanelere sevk edildiler

    İHA'nın aktarımına göre; çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlk ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ordu da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı #2

    Ordu da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı #3

    Ordu da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı #4


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