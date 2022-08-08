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Ordu'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı

Ordu'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza geçirdi: 16 yaralı

Fındık toplamak için servisle yola çıkan 14 işçi, gerçekleşen kaza sonucu yaralandı. Servis ve otomobil şoförünün de etkilendiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.