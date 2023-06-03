Korkunç kaza, Ordu’nun Fatsa ilçesinde oldu…
21 yaşındaki Muhammet Emin Yaşar kontrolündeki 52 DM 508 plakalı minibüs, 4 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihad Sokak’ta yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gürtepe’ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
29 günlük yaşam savaşını kaybetti
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 51 yaşındaki Gürtepe, ambulansla götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Gürtepe, tüm müdahalelere rağmen 29 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Gürtepe'nin ölümünün ardından minibüs sürücüsü Muhammet Emin Yaşar ise gözaltına alındı.
Tören yapıldı
Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi personeli olan Ahmet Gürtepe’nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi’ne götürüldü.
Gürtepe için Belen Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Feci kaza kameraya yansıdı
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürtepe, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.