Ordu’da ocakta unutulan tencere mahalleliyi ayağa kaldırdı

Ocakta yemeğini unutup, uyuyakalan ev sahibi kurtarılırken, dumanı görüp itfaiye ekiplerini arayan mahalleli, büyük bir faciayı da önlemiş oldu.

Ordu’nun Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi Hacı Ömer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında oturan İslam C., uyuyakaldı.

Bunun üzerine ocağın üstüne koyduğu yemek de yanmaya başladı.

Bir anda evden dumanlar yükselmeye başladı. İslam C.’nin evde olduğunu ve uyuyakaldığını düşünen komşuları ise dumanları görünce durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

EKİPLER KISA SÜREDE DUMANIN KAYNAĞINI BULDU

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, eve girerek önce İslam C.’yi uyandırdı.

Ev içerisindeki dumanın kaynağını bulmak ise uzun sürmedi. Ocakta unutulan yemeği fark eden ekipler, ev sahibini dışarı çıkardı.

AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Zehirlenme ihtimaline karşı sağlık ekipleri, İslam C.’ye ambulans içerisinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ocağı kapatan ekipler, evi yanmaktan kurtarırken; dumanı görüp itfaiye ekiplerini arayan mahalleli, büyük bir faciayı da önlemiş oldu.