Ordu'da okul bahçesinde öğrenciye çarpan öğretmen adliyeye sevk edildi Altınordu ilçesinde ‘uyum haftası' kapsamında okuluna giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a, kullandığı cip ile çarparak hayatını kaybetmesine yol açan okulun beden eğitimi ve spor öğretmeni, adliyeye sevk edildi.

İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah uyum haftası kapsamında ilk kez okula giden birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a okul bahçesindeki demir kapının önünde okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., cipi ile çocuğu fark edemeyerek çarptı.

Cipin altına kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, kaldırıldığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan öğretmen B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. B.K.'nin adliyedeki işlemleri sürüyor.

TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan, Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan ve ilk kez okula gittiği öğrenilen Miray, Giresun'un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)