Ordu’da okuldaki ilk gününde öğretmenin arabasının altında kaldı Altınordu ilçesindeki Gazi İlk ve Ortaokulu’nda meydana gelen kazada birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okul bahçesinde oynadığı esnada beden eğitimi öğretmeninin lüks cipinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DHA

Tüm Türkiye’de ‘uyum haftası’ kapsamında birinci sınıf öğrencileri için okullar açıldı.

Yüz binlerce birinci sınıf öğrencisi okul hayatlarının ilk günlerini heyecan dolu anlarla geçirirken Ordu’dan acı bir haber geldi.

SUÇU BAHÇEDE OYNAMAKTI

7 yaşındaki Miray Arslan da okulun ilk gününde heyecan doluydu.

Okulun demir kapısının önünde oynadığı esnada, okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K, lüks cipi ile okulun bahçesine girmek istedi.

Okulun bahçe kapısının açılmasının ardından cipi ile hareket eden öğretmen B.K., okul bahçesinde oynayan Miray Arslan'ı fark edemeyerek çiğnedi.

Çevredeki vatandaşların üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Miray, bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Miray Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖĞRETMENİN İFADESİ ALINIYOR

Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olan Miray'ın, ilk kez okula geldiği öğrenilirken, sürücü B.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Olayı göre mahalle sakini Rabia Doruk, “Okula girerken çocuğun kafasından ve ayağından geçti. Okul beden eğitimi ve spor öğretmeni. Çocuk okula yeni başlamış, annesi de buradaymış. Ben korktum, elim ayağım titredi.” dedi.

Ekipler tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)