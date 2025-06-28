Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü: Sürücü kaçtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyreden A.K. isimli otomobil sürücüsü, Ünye Çevre Yolu mevkiindeki Yunus Emre Tüneli çıkışında aniden hızlandı.

Otomobil, bu sırada yolun karşına geçmeye çalışan Cemile Atay'a çarptı.

Kadın, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cemile Altay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Altay'ın cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TRABZON'DA YAKALANDI

Kazanın ilk anlarında görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, kadının otomobilden atılıp atılmadığı yönündeki iddialar üzerinde duruluyordu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması sonucu, olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü A.K., Trabzon'da yakalanarak gözaltına alındı.

"NEYE ÇARPTIĞIMI ANLAYAMADIM"

Emniyetteki ifadesinde, gece karanlığında bir şeye çarptığını ancak neye çarptığını anlayamadığını, daha sonra bir kadına çarptığını öğrendiğini belirttiği öğrenildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Altay'ın Ünye'de bir eğlence mekanında çalıştığı ve olay anında alkollü olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.