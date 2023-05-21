DHA

Ordu’nun ilçesindeki Demas Plajı'nda Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı.

Kaza sonrası sürücü ve paramotorda arkasında bulunan bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'da paramotor kazası: 2 yaralı

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da paramotor kazası: 2 yaralı

O anlar kamerada

Öte yandan paramotorun yere çakılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.