Ordu'da paramotor kazası: 2 yaralı

DHA
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Demas Plajı'nda Fatsa Off-Road Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın kullandığı paramotor, kalkıştan kısa süre sonra aydınlatma direğine takılıp kontrolden çıkarak plaja çakıldı.
Kaza sonrası sürücü ve paramotorda arkasında bulunan bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
O anlar kamerada
Öte yandan paramotorun yere çakılma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.