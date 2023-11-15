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Ordu'da park halindeki minibüs alev alev yandı

Ordu'da park halindeki minibüs alev alev yandı Park halinde bulunan bir minibüs, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalarıyla söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.