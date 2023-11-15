Ordu'da park halindeki minibüs alev alev yandı

İHA
Ordu’nun Ünye ilçesinde akşam saatlerinde park halindeki bir minibüs, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sardı.
İtfaiye ekipleri sevk edildi
Alevleri gören mahalle sakinleri panikle dışarıya çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar 1 saat sürdü
İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürme çalışmalarına başladı.
Çalışmalar yaklaşık 1 saat sürerken, yangın güçlükle söndürülebildi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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