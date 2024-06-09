Ordu'da serinlemek için denize giren çocuk boğuldu Ordu'da 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi'nde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize giren 15 yaşındaki Utku Al, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Cansız bedeni bulundu

Dalgıçların ve Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun bölgede yaptığı yaklaşık bir saatlik arama çalışmasının ardından Utku Al'ın cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Utku Al'ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)