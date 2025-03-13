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Ordu'da silahla şaka ölümle bitti

Ordu'da silahla şaka ölümle bitti Ünye ilçesinde silah şakası yapan 2 gençten biri yaralandı. Ağır yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.