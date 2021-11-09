Ünye’de, aynı gün içerisinde caddede trafik ortasında yere yatan, denize atlayan ve otelin çatı katına çıkan Suna Yeşil’in amacının, sosyal medyada takipçi artırmak olduğu ortaya çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Akkuş-Niksar Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde Suna Yeşil (32) isimli bir kadın, aniden kendini yola atınca trafik akışı durdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İkna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kaybolduktan bir süre sonra polis ekipleri, Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını aldı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri sahile geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın, balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı.

Kadının, kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Yeşil olduğu belirlendi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek isteyince, polisin ikna etmesiyle ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTEL GÖREVLİLERİ FARK ETTİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Suna Yeşil, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesinde kaldığı otel odasının balkonuna çıkarak kendini boşluğa bırakmak istedi.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla yeniden hastaneye götürülen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen kadın, polis nezaretinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

TAKİPÇİ ARTIRMAYA ÇALIŞTIĞI BELİRLENDİ

İlçede bir gün içinde yola yatan, denize atlayan ve son olarak da otel odasından intihara kalkışınca polis ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçiren kadının amacının, sosyal medyada hesabındaki takipçi sayısını artırmak olduğu öğrenildi.

Ordu’da sosyal medyada takipçi kazanmak için yola yattı, denize atladı VİDEO



O ANLARI TIKTOK HESABINDAN PAYLAŞTI

Suna Yeşil'in, önce caddede araçların önünde yere yattığı, ardından da atlamak için denize doğru yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 'TikTok' hesabında paylaştığı da ortaya çıktı.

SEDYE ÜZERİNDE DE ÇEKEREK PAYLAŞTI

Hesabında kendisinin yer aldığı birçok paylaşım videoları bulunan Suna Yeşil'in, en son hastanede sedyede üzerinde de kayda aldığı görüntüleri bir şarkı eşliğinde paylaştığı görüldü.