Ordu’da trafik polislerinin uyardığı genç kız, motosikletiyle kaldırıma çarpıp öldü
DHA

Henüz 20 yaşında olan Eda Toru, motosikletiyle seyir halindeydi...

Ordu’nun Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinden Samsun yönüne giden Eda Toru, aniden kontrolü kaybetti.

Genç kız, 27 AIY 790 plakalı motosikleti ile kaldırıma çarptı.

Başını direğe çarptı

sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu’da trafik polislerinin uyardığı genç kız, motosikletiyle kaldırıma çarpıp öldü
Eda Toru'nun motosikleti

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Ordu’da trafik polislerinin uyardığı genç kız, motosikletiyle kaldırıma çarpıp öldü
Eda Toru

3 dakika önce polis uyardı

Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.