Ordu’da trafik polislerinin uyardığı genç kız, motosikletiyle kaldırıma çarpıp öldü Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polisleri tarafından uyarılan 20 yaşındaki genç kız, bu uyarıdan sadece 3 dakika sonra, kontrolünü kaybettiği motosikletin kaldırıma çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA Henüz 20 yaşında olan Eda Toru, motosikletiyle seyir halindeydi... Ordu’nun Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinden Samsun yönüne giden Eda Toru, aniden kontrolü kaybetti. Genç kız, 27 AIY 790 plakalı motosikleti ile kaldırıma çarptı. Başını direğe çarptı Kaza sırasında kaskı çıkan Toru, savrulup kaldırımdaki reklam panolarının direklerine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybetti Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eda Toru’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Toru’nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. 3 dakika önce polis uyardı Bu arada, kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre geride, seyir halinde olan trafik polislerinin Eda Toru’yu, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını gördüğü, durdukları kırmızı ışıkta dikkatli kullanması konusunda uyarıda bulundukları, bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kızın kaza geçirdiği belirtildi.