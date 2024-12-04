Ordu'da tünelde yangın: Konteyner alev alev yandı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametinde, bakım çalışmaları sırasında kullanılan ofis ve malzemelerin bulunduğu konteynerde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüneli kapladı.

Tünel içinde ve çevresinde siyah dumanlar görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını büyük bir mücadele sonucu kontrol altına alırken, tünelin diğer tarafındaki çalışan tüpte ise yoğun dumanlardan dolayı trafik yaklaşık yarım saat durduruldu.

TRAFİK AKSADI

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, soğutma çalışmaları sonrası durdurulan araç trafiğinde çevre yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Yangın sonrası trafik akışı yeniden sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.