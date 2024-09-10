Haber Merkezi
Ordu'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.
Şehrin kırsal mahallelerinden birinde müstakil bir evde yaşayan ailenin 2 yaşındaki çocuğu aile içi şiddetin mağduru oldu.
TORUNUNU BALKONDAN FIRLATTI
Evin balkonuna çıkan küçük çocuk, üvey babaannesinin insafsız bir muamelesine uğradı.
Cani babaanne, minik çocuğu bir anda balkondan fırlattı.
O ANLAR KAMERADA
Zemine çakılan çocuğun o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
BABANNE GÖZALTINDA
Görüntüler sosyal medyaya yansırken olayın hemen ardından cani babaanne gözaltına alındı.
Kan donduran görüntüler sosyal medyada gündem olurken babaanneye lanet yağdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış