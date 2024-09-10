Haber Merkezi

Ordu'da tüyler ürperten bir olay yaşandı.

Şehrin kırsal mahallelerinden birinde müstakil bir evde yaşayan ailenin 2 yaşındaki çocuğu aile içi şiddetin mağduru oldu.

TORUNUNU BALKONDAN FIRLATTI

Evin balkonuna çıkan küçük çocuk, üvey babaannesinin insafsız bir muamelesine uğradı.

Cani babaanne, minik çocuğu bir anda balkondan fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

Zemine çakılan çocuğun o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

BABANNE GÖZALTINDA

Görüntüler sosyal medyaya yansırken olayın hemen ardından cani babaanne gözaltına alındı.

Kan donduran görüntüler sosyal medyada gündem olurken babaanneye lanet yağdı.

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Yusuf Balıkçı
Editör