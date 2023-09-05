Ordu'da uyuşturucu operasyonu! 9 zehir taciri yakalandı Kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA

Ülke genelinde uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla hem uyuşturucu tacirleri hem de ürünler tek tek ele geçiriliyor.

Son olarak yapılan bir operasyon polis ekiplerinin başarısıyla sonuçlandı.

Operasyonun adresi Ordu oldu.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Güneydoğu Bölgesi'nden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

9 kilogram toz esrar yakalandı

Şüphelileri yakın takibe alan ekipler, dün sabah şehir girişinde durdurdukları şüpheli araçlarda arama yaptı.

Yapılan aramada 232 kilogram skunk maddesi ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi.

9 zehir taciri tutuklandı

Operasyon esnasında uyuşturucu yüklü araçta bulunan S.Ç. (53), M.A.G. (38), M.E.D. (23) ile uyuşturucu yüklü otomobilin geçişinde yol kontrolü sağladığı belirlenen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24), P.B. (23) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 9’u da tutuklanarak cezaevine gönderildi.