Haberler



3. Sayfa



Ordu'da yolcu uçağı fırtınanın engeline takıldı: Piste inemediği anlar kamerada

Ordu'da yolcu uçağı fırtınanın engeline takıldı: Piste inemediği anlar kamerada Öğle saatlerinde fırtınada iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.