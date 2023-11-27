DHA
Ordu'da hafta sonundan bu yana şiddetli fırtına etkili oluyor.
Öyle ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge halkına yönelik uyarılarda bulunuyor.
Yaşanan fırtınadan uçak da nasibini aldı.
Uçak dengesini kaybetti
Dün İstanbul-Ordu seferini yapan bir yolcu uçağı, fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Uçak, Ordu-Giresun Havalimanı’na inişe geçtiği sırada fırtına nedeni ile havada dengesini kaybetti.
Pisti son anda pas geçti
Sola yatan uçak, tekerleklerini piste değdirmeden yeniden havalandı. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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