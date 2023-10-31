Ordu'da yurt asansörünün halatları koptu: 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İHA
Ordu'nun Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi'nde bulunan üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda kız öğrenciler beşinci katta asansöre bindi.
Aşağı hareket eden asansör dördüncü katta kendiliğinden durdu.
Zemin kata çakıldı
Öğrenciler arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartılırken kısa bir süre sonra asansör zemin kata çakıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.
Fatsa Kaymakamı Avni Kula da yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış