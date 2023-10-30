Ordu'daki kazada can veren 2 kadının düğünden döndüğü öğrenildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin A., yönetimindeki 55 KM 041 plakalı otomobile, Giresun yönüne giden Tayfur Dündar kontrolündeki 34 DDD 311 plakalı otomobil yandan çarptı.
Kazada 2 sürücü ile Metin A.'nın otomobilindeki Saniye Sarıcı, Fatma Özden (59), Arifiye Gelen ve Hanım Altun (66) yaralandı.
2 kişi hayatını kaybetti
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, hayatını kaybetti.
Sarıcı ile Gelen'in cenazeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi gasilhanesinden alınıp, memleketlerine götürüldü.
Düğün için yola çıktıkları öğrenildi
Sarıcı'nın cenazesi Giresun'da, Gelen'in cenazesi ise Samsun'da toprağa verildi. Öte yandan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen'in yakınlarının düğünü için Ordu'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi
Tedavileri tamamlanan 2 sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Dündar'ın 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.
Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Tayfur Dündar tutuklandı, Metin A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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