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Ordu'daki kazada can veren 2 kadının düğünden döndüğü öğrenildi

Ordu'daki kazada can veren 2 kadının düğünden döndüğü öğrenildi Kazada hayatını kaybeden Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen'in, yakınlarının düğünü sonrası döndükleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Tayfur Dündar tutuklandı.