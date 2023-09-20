Ordu'daki sahte hemşirenin kimliği belirlendi: Eşini de hemşireyim diye kandırmış Ünye ilçesinde hemşire kıyafeti giyerek acil serviste görülen ve gerçek kimliğinin 26 yaşındaki C.K. olduğu tespit edilen kadının, mayıs ayında evlendiği eşi Y.K.'ye de kendisini hemşire olarak tanıttığı ortaya çıktı.

DHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde ağustos ayının son haftasında devlet hastanesinin acil servisine giden kadın, kendisini hemşire olarak tanıttı.

Hemşire kıyafeti giyerek hastane koridorlarında dolaşan ve bekleme odasında oturarak vakit geçiren kadının hareketlerinden şüphelenen acil servis sorumlusu, ona sorular yöneltti.

Hemşire olarak atandığını söyledi

Kadın, adının Rabia Yılmaz olduğunu ve hemşire olarak hastaneye atandığını söyledi.

Yakasına taktığı nüfus cüzdanındaki ile söylediği ismin uyuşmadığını tespit eden görevli, kadına beklemesini söyleyerek, güvenliğe haber vermek için odadan ayrıldı.

Bu sırada kadın, kaçarak hastaneden uzaklaştı.

Tedavi hizmetlerinde işlem yapmamış

Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, ağustos ayının son haftasından eylül ayının ilk haftasına kadar 10 günlük süre içerisinde aralıklı olarak kadının kantin bekleme ve aktif tedavinin yapılmadığı alanlarda gezdiği, tedavi hizmetlerinde herhangi bir işlem ve tedavi yapmadığını belirledi.

Kimliği tespit edildi

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kendisini hastanede Rabia Yılmaz olarak tanıtan kadının kimliğinin C.K. olduğu tespit edildi.

C.K.'nin, önümüzdeki günlerde ifadeye çağırılacağı öğrenildi.

Eşine de 'hemşireyim' demiş

C.K.'nin, mayıs ayında evlendiği Y.K.'ye de evlilik öncesi Ankara'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde çalıştığını ve istifa ettiğini söylediği ortaya çıktı.

Evlendikten sonra eşine atama beklediğini söyleyen C.K.'nin, yaklaşık 2 ay önce Ünye Devlet Hastanesi'ne atandığını belirtip, 'Nöbete gidiyorum' diyerek evden çıktığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)