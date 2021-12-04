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    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı

    Oto galeriden çaldıkları manuel vites arabayla, yaklaşık 900 kilometre yol kat ederek İstanbul’a varan 3 çocuk yakalandı.
    • İHA
    • 04.12.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 13:28
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    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı

    Ordu’da bir oto galeriye giren C.U., E.K. ve A.K. isimli çocuklar, dükkanda buldukları kontak anahtarı ile araba çalarak direksiyona geçmişti.

    Çocuklar, manuel vites araçla 900 kilometre uzaklıktaki İstanbul’un Esenyurt ilçesine gelmişti.

    Aracın plakasından İstanbul'da oldukları tespit edilen ve yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk yakalandı.

    ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı VİDEO

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #1

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #2

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #3

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #4

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #5

    Ordu’dan çaldıkları araçla İstanbul’a gelen 3 çocuk yakalandı #6

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