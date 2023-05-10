Ordu'dan Kuzey Irak'a çalışmaya giden kuzenlerden haber alınamıyor 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya giden kuzenler Emre Yeniköy ile Fatih Yeniköy'den 15 gündür haber yok. 2 kuzenden haber alamayan aileler ise hayatlarından endişe ettiklerini belirtti.

Ordu Fatsa'da yaşayan 35 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Emrah Yeniköy ile kuzeni 32 yaşındaki Fatih Yeniköy, yaklaşık 2 ay önce Kuzey Irak'a çalışmaya gitti.

Çalışmaya giden iki kuzenin ücrette anlaşamadığı ve pasaportlarına da şirket tarafından el konulduğu iddia edildi.

Kendi imkanlarıyla Türkiye'ye dönmek isteyen kuzenler, kaldıkları yerden kaçtı. Ancak, 2 işçiden 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren haber alınamıyor.

İşçilerden haber alamayan aileler, durumu yetkililere bildirdi. İyi bir haber bekleyen işçilerin aileleri, çocuklarının bulunmasını istedi.

"Oğluma kavuşmak istiyorum"

Çocuğunun sesini canlı şekilde duymak istediğini söyleyen ve son konuşmalarında hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyen Fatih Yeniköy’ün annesi Emriye Yeniköy, “Kuzey Irak’a çalışmaya gitti. 'Kendini çok yorma ben sana buradan fazla fazla para göndereceğim' dedi ve sonrasında birkaç gün sonra gelen telefonla adeta şok oldum. ‘Anne bize para gönder, burada sıkıntılı durumdayız’ dedi ve sonrasında biz de para göndermek için kendisine ulaşmaya çalıştık.

Telefonlarına ulaşamıyoruz, ‘Hayatımız tehlikede, sıkıntılı bir yer burası’ dedi son konuşmasında ve daha da ulaşamadım. Oradan ulaşacağımız kimse de yok. Devletimizden çocuklarımızı bize sağ salim bulmasını istiyorum. Oğluma bir an önce kavuşmak istiyorum.” dedi.

"Perişan durumdayız"

2 çocuk babası Emrah Yeniköy’ün annesi Nesime Yeniköy de endişeli bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, “Ailesi olarak perişan durumdayız. Eşi ve çocukları da çok mağdur. Torunlarım her gün babalarını soruyorlar.

Ağlayarak babalarının yollarını gözlüyorlar. Devletimizden isteğimiz çocuklarımızı sağ salim bulmalarıdır. 15 gündür endişeli bekleyişimiz sürüyor. Geceleri uyku bile uyuyamıyoruz ve korku içinde bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"Herkese ulaşmaya çalıştık ama başarılı olamadık"

“Çocuklarımızla en son görüştüğümüzde onları bir odada beklettiklerini, yabancı kişileri tanımadıklarını söylediler.” diyen Emrah Yeniköy’ün babası Fikret Yeniköy, “Söylediklerinegöre yakalanmışlar. Sonra oradan kendi imkanları ile kaçtıklarını belirttiler. Bir taksiciye ulaşıp bölgeden uzaklaşmaya çalışsalar bile yakalanmışlar. O zamandan sonra da maalesef daha da ulaşamıyoruz.

Herkese ulaşmaya çalışsak da gayretlerimizde başarılı olamadık. Torunlarım her gün babalarını soruyor. Devletimizden ricamız, çocuklarımızı bulmalarıdır. Endişeli ve korkulu bekleyişimiz sürerken tek isteğimiz budur.” ifadelerine yer verdi.

"Hayatlarından endişeliyiz"

Ağabeyinin bulunması için Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak bilgi verdiğini söyleyen Emrah Yeniköy’ün kardeşi İbrahim Yeniköy ise “Bakanlığımızı aradım ve durumu anlattım. Bize bir süre sonra döndüler. Sonrasında ulaştıklarını, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediler.

Bizlerden o haberi alınca tekrar ağabeyimleri aradık fakat yine ulaşamadık. 15 gündür de halen ulaşamadık. Hayatlarından şüpheliyiz ve endişeliyiz. Devletimizden yardım bekliyoruz.” diye konuştu.