Orhangazi Tüneli'nde önce kaza sonra yangın! Araçlar hurdaya döndü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde aşırı hızla ilerleyen araç, seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, içeride bulunanlar ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi Tüneli içerisinde Bursa istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Cengiz Görmez idaresindeki otomobile aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat Algül çarptı.

İki otomobilk çarpmanın etkisiyle sürüklenirken, Cengiz Görmez'in aracı ise alev aldı.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin de yardımı ile araçta bulunan 1’i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı.

Tünel içindeki yangına hızla müdahale edildi

Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri, tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan Nadime Görmez, olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Araç kuyruğu oluştu

Kaza nedeniyle Orhangazi tünelinde trafik bir süre durdu. Daha sonra trafik tek şeritten sağlanırken Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu İstanbul istikametinde yaklaşık 7 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.