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- Ortaköy'de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada
Ortaköy'de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada
- DHA
- 23.03.2022 - 10:59
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy'de bulunan lüks bir otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.
DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUNLANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor.
Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor.
Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.