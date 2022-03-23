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    Ortaköy'de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada

    Lüks bir otelde 7. kattan düşerek hayatını kaybettiği belirtilen Ebru Cizdam'ın dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tarafından koridorda sürüklendiği görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 10:59
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    Ortaköy'de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy'de bulunan  lüks bir otelde geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda inşaat firması sahibi Ebru Cizdam (41), 7. kattan düşerek hayatını kaybetti.

    DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUNLANDI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında Cizdam'ın yanında olduğu öğrenilen dini nikahlı eşi Özgür Aydoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, Özgür Aydoğan ve Ebru Cizdam'ın saat 00.56'da 7'nci katta bulunan odalarına çıkıyor.

    Bu sırada Aydoğan ile tartışan Ebru Cizdam odaya girmek istemiyor. Ancak eşini yerlerde sürükleyen Özgür Aydoğan, genç kadını odaya sokmaya çalışıyor.

    Bir süre sonra eşinin elinden kurtulan Ebru Cizdam, koridorda kaçmaya başlıyor. Otel odası önünde bir süre cebinden bir şey arayan Özgür Aydoğan ise daha sonra kadının peşinden gidiyor.

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #1

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #2

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #3

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #4

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #5

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #6

    Ortaköy de genç kadının otelden düştüğü anlar kamerada #7


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