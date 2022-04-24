Ortaköy'de pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

Park sırasında geri vitesteyken gaza yüklenen kadın sürücü otoparkın arkasında bulunan bahçeye uçtu. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Ortaköy ilçesindeki bir sitede otomobilini park etmeye çalışan 48 yaşındaki Fatma Ebru Ö., vitesi yanlışlıkla geriye takıp gaza basınca kaza kaçınılmaz oldu.

Yeşillik alandaki çiti aşan otomobil birkaç metreden aşağı uçarak askıda kaldı.

Annesi hastanelik oldu

Kaza sonucu Fatma Ebru Ö. hafif yaralanırken, yanındaki annesi ise otomobilden güçlükle çıkarıldı.

İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı anneyi Kağıthane’deki özel bir hastaneye götürdü.