Ortaköy'de silahlar patladı: 1 gözaltı

Mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında çıkan tartışma, çocuğun gruptakilere küfretmesi üzerine arbedeye dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken; bir kişi gözaltına alındı.