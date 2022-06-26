Ortaköy’de silahlı kavga: Şakalaşıyormuş gibi yaptı

Ortaköy’de silahlı kavga: Şakalaşıyormuş gibi yaptı

Kumpircilerin bulunduğu noktada şakalaşıyormuş gibi tartışan şahıs, 2 arkadaşını silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay anı kameralara yansırken, yakalanan saldırgan tutuklandı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtindeki kumpircilerin bulunduğu bölgede Mehmet Emin Ö. (29), Harun E. (24) ve Rasim Orkun S. (22) arasında, geçtiğimiz günlerde saat 05.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Polisin dikkatini çekmek istemeyen gençler, şakalaşıyorlarmış gibi tartışmaya devam etti.

Tabancayla ateş edip, kaçtı

Bir süre sonra bölgedeki diğer vatandaşların araya girmesiyle gençler ayrılırken, tartışmayı bırakan Mehmet Emin Ö. ve Harun E., olay yerine gelen diğer arkadaşlarına tekme atmaya başladı.

Sinirlerine hakim olamayan Rasim Orkun S., bölgeden uzaklaşan Mehmet Emin Ö. ve Harun E.'ye tabancayla birkaç el ateş ederek kaçmaya başladı.

Ortaköy’de silahlı kavga: Şakalaşıyormuş gibi yaptı ViDEO

O anlar kamerada

Silah seslerini duyan gençler sağa sola kaçışırken, Mehmet Emin Ö. ve Harun E. vurulup vurulmadıklarını anlamak için bacaklarını kontrol etti.

Yaralandığı anlayan iki genç, çevredeki vatandaşların yardımıyla Beyoğlu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı gençlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis görüntüleri inceledi

Olay yerinde inceleme yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Rasim Orkun S. ile yanında bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

14 suçtan kaydı çıktı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri, Rasim Orkun S.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyette 14 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandı

İHA’nın haberine göre emniyete götürülen Rasim Orkun S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Rasim Orkun S., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.