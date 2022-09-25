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    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları

    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları

    Eğlence mekanında olay çıkardıkları sebebiyle dışarı atılan grup, motosikletle gelip mekanı taradı. Olay anında 1 kişi hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 13:15
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 13:17
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    İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübünde dehşet anlar yaşandı.

    8 Eylül Perşembe günü yaşanan olayda, eğlence mekanında bulunan bir grup kadın, dışarıdaki arkadaşlarını rezervasyonları olmamasına rağmen içeriye aldı.

    Bir süre sonra mekanda etrafa sataşan grup, güvenlikler tarafından dışarıya çıkarıldı.

    Mekan önünde grup ile güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma giderek alevlendi.

    Olaydan sonra mekanı taradılar

    Taraflardan birinin güvenliğe kafa atmasıyla sokakta adeta meydan savaşı başladı.

    Olayın 1-2 saat sonrasında 2 motosiklet ile tekrar adrese gelen 4 kişi, mekanı taradı.

    Ortaköy'deki gece kulübü kavgasının yeni detayları VİDEO

    Güvenlik boynundan, saldırganlar bacaklarından vuruldu

    Bu sırada güvenlik görevlilerinden 1'i boynundan, motosikletli gruptan 3 kişi de bacaklarından vuruldu.

    Olayın harareti günler boyu devam ederken, birkaç gün sonra kasklı ve motosikletli grup tekrar harekete geçti.

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #1

    2'nci saldırıda 1 kişi öldü

    Tekrar aynı adrese yönelen motosikletliler, mekana yeniden kurşun yağdırdı. Bu esnada vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

    Öldürülen kişinin, mekanın eski çalışanı olduğu öğrenildi

    Olay anında hayatını kaybeden kişinin önceden mekanda çalıştığı, 2 çocuk babası olduğu ve arkadaşını ziyaret etmek için adrese yöneldiği belirlendi.

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #2

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #3

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #4

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #5

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #6

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #7

    Ortaköy deki gece kulübü kavgasının yeni detayları #8


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