Osmangazi Köprüsü'nde büyük tehlike: Çok sayıda aracın lastikleri aynı anda patladı Osmangazi Köprüsü'nde seyir halindeki araçların lastikleri patladı. Çok sayıda aracın aynı anda lastikleri patlayınca sürücülerden bazıları hemen araçlarını emniyet şeridine çekti.

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İHA

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde, trafiği ve sürücüleri büyük tehlikeye atan bir olay gerçekleşti.



Seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.

Yedeği olan sürücüler köprü üzerinde lastik değiştirdi

Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı.

Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)