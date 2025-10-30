Abone ol: Google News

Osmaniye'de 7 kilogram külçe altınla yakalandılar: 2 gözaltı

Polis ekipleri Osmaniye’de durdurdukları araçta 7 kilogram külçe altın ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 30.10.2025 13:30
  • Osmaniye'de polis, şüpheli bir araçta 7 kilogram külçe altın ele geçirdi.
  • Araçtaki Kemal T. ve Yusuf Ö. gözaltına alındı.
  • Soruşturma sürüyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri altınlarla kıskıvrak yakalandılar...

Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.

7 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin durdurarak arama yaptığı araçta, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇEŞİTLİ SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR

Araçta bulunan ve çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan Kemal T. ve Yusuf Ö. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

3. Sayfa Haberleri