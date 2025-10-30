Osmaniye'de 7 kilogram külçe altınla yakalandılar: 2 gözaltı

- Osmaniye'de polis, şüpheli bir araçta 7 kilogram külçe altın ele geçirdi.
- Araçtaki Kemal T. ve Yusuf Ö. gözaltına alındı.
- Soruşturma sürüyor.
Yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri altınlarla kıskıvrak yakalandılar...
Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu.
7 KİLOGRAM ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Ekiplerin durdurarak arama yaptığı araçta, yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği değerlendirilen 7 kilogram külçe altın ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERİN ÇEŞİTLİ SUÇ KAYITLARI BULUNUYOR
Araçta bulunan ve çeşitli suçlardan 4 kaydı bulunan Kemal T. ve Yusuf Ö. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.