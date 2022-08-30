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    Osmaniye'de ağaç keserken canından oldu

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı değerlendirilen kişi yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2022 - 15:40
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    Osmaniye'de ağaç keserken canından oldu

    Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Mehmetli beldesi Taşocağı mevkisindeki ağaç kesim sahasında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    AA'nın haberine göre; Mehmet Yücel'e ait olduğu belirlenen ceset, yapılan incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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