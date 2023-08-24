Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü Osmaniye'de ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA

Osmaniye merkez Cevdetiye Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kadirli kara yolunda karşı yönden gelen ambulans ile kafa kafaya çarpıştı

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildeki 3'üncü kişi de öldü

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.