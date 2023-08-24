Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

DHA
Osmaniye merkez Cevdetiye Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Kadirli kara yolunda karşı yönden gelen ambulans ile kafa kafaya çarpıştı
Kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobildeki 3'üncü kişi de öldü
Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.