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Osmaniye'de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Osmaniye'de baba ile 6 yaşındaki kızının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ile 6 yaşındaki kızı hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Kaza anının araç içi kameraya yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.