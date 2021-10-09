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- Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü
Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü
- DHA
- 09.10.2021 - 14:00
- Güncelleme : 09.10.2021 - 14:18
Osmaniye’de, 29 Eylül günü, 2 çocuk annesi Meltem Goncagül (23) isimli kadın boşanma işlemlerini gerçekleştirmek için Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde bulunan avukatlık bürosuna geldi.
Büroda, Meltem Goncagül ile Eşi İbrahim Goncagül (27) arasında çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.
İbrahim Goncagül, büro çalışanlarının araya girmesine rağmen Meltem Goncagül’ü tekme tokat döverek ağır yaraladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Adrese, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başına aldığı yumruk darbeleri ile ağır yaralanan Meltem Goncagül, ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü VİDEO
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Goncagül, Gaziantep'te özel hastaneye sevk edildi.
Tedavi altına alınan Meltem Goncagül, olaydan 10 gün sonra bugün, yaşam mücadelesini kaybetti.
Meltem Goncagül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan İbrahim Goncagül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye sevk edildi.
Goncagül, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.