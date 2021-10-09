Euro
10.3829
1.05%
Dolar
8.9684
1.05%
Altın
505.81
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
490.876
0.95%
EXEN Coin
21.90
5.84%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü

    2 çocuk annesi Meltem Goncagül, boşanma avukatının bürosunda eşi İbrahim Goncagül tarafından darbedildi. Beyin kanaması geçiren kadın, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 09.10.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü

    Osmaniye’de, 29 Eylül günü, 2 çocuk annesi Meltem Goncagül (23) isimli kadın boşanma işlemlerini gerçekleştirmek için Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde bulunan avukatlık bürosuna geldi.

    Büroda, Meltem Goncagül ile Eşi İbrahim Goncagül (27) arasında çıkan tartışmanın sonu kanlı bitti.

    İbrahim Goncagül, büro çalışanlarının araya girmesine rağmen Meltem Goncagül’ü tekme tokat döverek ağır yaraladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Adrese, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Başına aldığı yumruk darbeleri ile ağır yaralanan Meltem Goncagül, ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü VİDEO

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Goncagül, Gaziantep'te özel hastaneye sevk edildi.

    Tedavi altına alınan Meltem Goncagül, olaydan 10 gün sonra bugün, yaşam mücadelesini kaybetti.

    Meltem Goncagül'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan İbrahim Goncagül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye sevk edildi.

    Goncagül, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü #1

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü #2

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü #3

    Osmaniye’de, boşanmak istediği eşi tarafından darbedilen kadın öldü #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir